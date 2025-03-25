ООН приветствует договоренности США, РФ и Украины о судоходстве в Черном море

В ООН приветствуют достигнутые Россией, США и Украиной договоренности о безопасном судоходстве в Черном море. Организация продолжает работать в этом направлении. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Дюжаррик в 2017 году

Фото: Bebeto Matthews / AP Стефан Дюжаррик в 2017 году

Фото: Bebeto Matthews / AP

«Мы очевидно приветствуем текущие переговоры. Вопрос свободы судоходства в Черном море — это то, над чем мы продолжаем работать»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге (цитата по сайту ООН). В этом процессе в том числе участвует генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан. При этом в организации считают преждевременным раскрывать информацию о своем участии в обеспечении безопасности судоходства, добавил господин Дюжаррик.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии. В Вашингтоне заявили, что намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.

Обеспечение безопасности судоходства в Черном море было объявлено главной темой переговоров делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли вчера, 24 марта, в Эр-Рияде. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».