Президент России Владимир Путин переделал пословицу «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». В России «догонят, поймают и посадят». Свою версию пословицы глава государства озвучил на заседании Совета по культуре и искусству.

«Везде говорят "вылетит слово — не поймаешь", а у нас догонят, поймают и посадят»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). По его словам, подобные случаи довольно часто встречались в истории России, в том числе во времена императора Николая I (1825–1855).

В ходе заседания Владимир Путин пообещал полностью восстановить Курскую область. Пострадавшие от действий вооруженных сил Украины жители региона не будут оставлены без внимания. Также отмечалось, Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые «первыми ушли на фронт».

По словам президента, вопрос о ротации «стоит остро», но решения будут приниматься «исходя из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения». Важнейшей миссией Совета по культуре и искусству Владимир Путин назвал воспитание молодежи и пробуждение в ней любви к стране. Эта же задача стоит перед государством и обществом в целом.