Путин назвал важнейшую миссию Совета по культуре и искусству

Президент Владимир Путин назвал воспитание молодежи и пробуждение в ней любви к стране важнейшей миссией Совета по культуре и искусству. Эта же задача стоит перед государством и обществом в целом, добавил он на заседании совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин перед началом заседания совета

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин перед началом заседания совета

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Инфраструктура в сфере культуры должна быть и достаточна по количеству, и содержательна по смыслам и доступна всем гражданам — вне зависимости от места их проживания и уровня доходов»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

По мнению президента, культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. Прежде всего — на воспитание подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию.

Ранее сегодня, 25 марта, Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей. Президент добавил, что способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием — это дар, отличающий всех творческих людей.