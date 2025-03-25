Путин пообещал полностью восстановить Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие от действий вооруженных сил Украины (ВСУ) жители Курской области не будут оставлены без внимания. Все разрушенное в регионе будет восстановлено, сказал глава государства на заседании Совета по культуре и искусству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства»,— отметил господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент подчеркнул, что формирования ВСУ, уходя из Курской области, разрушают церкви и объекты культурного наследия. Некоторые украинские военнослужащие, совершившие преступления в Курской области, будут переданы суду, добавил президент. Следственный комитет и Генпрокуратура России фиксируют подобные инциденты. «Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать»,— добавил Владимир Путин.

Сегодня, 25 марта, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число эвакуированных из освобожденных населенных пунктов региона выросло до 606 человек. Эвакуация в беспрерывном режиме продолжается с 12 марта. По делу о вторжении в Курскую область 2-й Западный окружной военный суд сегодня приговорил шестерых украинских военнослужащих.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».