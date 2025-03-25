Кремль в ближайшее время опубликует заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «в самое ближайшее время» опубликует заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В самое ближайшее время мы опубликуем на сайте президента России заявление российской стороны об итогах переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Ранее заявление по итогам контактов в Эр-Рияде опубликовал Белый дом. В администрации США заявили, что по итогам контактов в Эр-Рияде Соединенные Штаты договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море. В Вашингтоне заявили, что намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.

Об итогах переговоров в Эр-Рияде с американской делегацией, которые прошли после встречи США и РФ, также высказался глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Украинский министр подтвердил, что руководство его страны согласилось на прекращение огня в Черном море. При этом он подчеркнул, что Киев будет рассматривать выход российских военных судов за пределы восточной части Черного моря как угрозу национальной безопасности. По словам Рустема Умерова, в этом случае Украина может прибегнуть к применению своего права на самооборону.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая