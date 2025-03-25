Украина согласилась на прекращение огня в Черном море

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинское руководство по итогам контактов с США в Эр-Рияде согласилось на прекращение огня в Черном море. Украинский министр при этом подчеркнул, что Киев будет рассматривать выход российских военных судов за пределы восточной части Черного моря как угрозу национальной безопасности. По словам Рустема Умерова, в этом случае Украина может прибегнуть к применению своего права на самооборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Paul White / AP Рустем Умеров

Фото: Paul White / AP

«Все стороны договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях в Черном море»,— написал Рустем Умеров в соцсети X.

«Украинская сторона подчеркивает, что любое перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет представлять собой нарушение духа этого соглашения, будет рассматриваться как нарушение обязательств по обеспечению безопасного судоходства в Черном море и угроза национальной безопасности Украины»,— отмечается в посте главы украинского оборонного ведомства. По его словам, в этом случае Украина оставляет за собой право на самооборону.

Ранее Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров с российской и украинской делегациями в Эр-Рияде. В них говорилось, что США договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая