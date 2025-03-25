РФС: Иванов правильно засчитал победный гол «Спартака» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи Сергея Иванова засчитать победный гол «Спартака» в ворота «Зенита», сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Спартак»—«Зенит»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадр матча «Спартак»—«Зенит»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

16 марта в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» — 2:1. На 90-й минуте победный гол в ворота петербургской команды забил люксембургский полузащитник московского клуба Кристофер Мартинс. Видеоассистенты рефери проверяли взятие ворот на предмет офсайда. Положение «вне игры» зафиксировано не было, гол засчитали.

17 марта председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что клуб обратился в ЭСК РФС по эпизоду с голом Мартинса и предоставил доказательства, что мяч был забит из офсайда.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным VAR при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации», — заявили в РФС.

После 21-го тура РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 43 очками. У «Спартака» такое же количество очков, но он опережает петербургский клуб по дополнительным показателям. Первое место у «Краснодара» (46).

Таисия Орлова