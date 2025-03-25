Сотрудник МВД Крыма погиб в ДТП с автобусом под Симферополем

Старший лейтенант внутренней службы МВД Крыма Леонид Босов погиб в ДТП под Симферополем, когда автобус, на котором он ехал на службу, врезался в припаркованный грузовик с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

27-летний Леонид Босов занимал должность старшего инженера отделения проводной связи и телекоммуникационных технологий отдела ЦИТСиЗИ. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в 2020 году в ОМВД России по Симферопольскому району. С октября 2022 года служил в Центре информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Крым. У погибшего офицера осталась пожилая мать.

Авария произошла утром в районе села Укромное. Водитель автобуса врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения пострадали 43 человека и погибли шесть пассажиров — трое мужчин и трое женщин.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 (нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, власти Крыма планируют выплатить семьям погибших в ДТП по 1,5 млн руб.

Алина Зорина