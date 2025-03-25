Власти Крыма выплатят семьям погибших в ДТП с автобусом по 1,5 млн рублей

Власти Крыма приняли решение о выплатах семьям погибших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, компенсации из бюджета республики составят 1,5 млн руб. для каждой семьи погибшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

Кроме того, пострадавшие в аварии, получившие тяжелые и средние травмы, получат по 600 тыс. руб, а тем, кто получил легкие травмы, будет выплачено по 300 тыс. руб.

ДТП произошло 24 марта утром в Симферопольском районе, у села Укромное. Автобус врезался в припаркованный у обочины грузовик с зерном. В результате происшествия пострадали 37 человек, еще шестеро погибли. Госпитализированы 21 взрослый и ребенок, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, а 18 — в среднем.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 (нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Анна Гречко