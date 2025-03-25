В Госдуме предложили ужесточить выдачу жилищных сертификатов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ужесточить требования для получения государственных жилищных сертификатов (ГЖС), включив туда пункт об отсутствии иностранной недвижимости и гражданства другой страны. Инициатива направлена на рассмотрение вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом. Ограничить возможность получения ГЖС только гражданами России, установив требование об единственном гражданстве. Разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России, за исключением жителей новых регионов»,— говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Предполагается, что мера позволит снизить число мошеннических операций и распределить субсидии среди действительно нуждающихся граждан России. «ГЖС — важный инструмент государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако выявленные нарушения, в том числе со стороны местных властей и мигрантов, создают угрозу эффективному функционированию программы»,— уточнил депутат.

В феврале сообщалось об очередном случае мошенничества при выдаче ГЖС. Замглавы Мытищ заподозрили в халатности (ст. 293 УК), из-за которой был оформлен незаконный жилищный сертификат. Как утверждает следствие, сотрудники администрации не проверили на достоверность сведения о доходах семьи и данные о проживании 13 человек в однокомнатной квартире. В итоге семью признали малоимущей.