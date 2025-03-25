В Госдуме хотят обязать молодежные организации использовать флаг и гимн России
Группа депутатов Госдумы и сенаторов сегодня, 25 марта, внесла в нижнюю палату законопроект об обязательном использовании молодежными организациями флага и гимна России. Соответствующие поправки предложено внести в федеральные конституционные законы «О государственном флаге РФ» и «О государственном гимне РФ».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В случае одобрения инициативы государственные и муниципальные учреждения, «осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики», будут обязаны размещать флаг России на своих зданиях или территориях на постоянной основе, поднимать его во время массовых мероприятий, а также исполнять российский гимн при открытии и закрытии международных молодежных форумов.
В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что аналогичные требования по размещению флага уже действуют с 1 сентября 2024 года для всех образовательных организаций, а гимн в обязательном порядке исполняют школы и колледжи по случаю первого учебного дня, во время праздников и торжественных мероприятий. Однако «процесс формирования уважительного отношения к государственной символике не может завершаться на этапе получения образования, а должен сопровождать молодого человека на всем пути», полагают авторы поправок.
Они также убеждены, что подобная инициатива особенно актуальна в Год защитника Отечества и будет способствовать национальной цели развития по воспитанию «патриотичной и социально ответственной личности». Напомним, ранее один из соавторов предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также анонсировал разработку базового закона, который закрепит нормы патриотического воспитания молодежи.