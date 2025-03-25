В Госдуме хотят обязать молодежные организации использовать флаг и гимн России

Группа депутатов Госдумы и сенаторов сегодня, 25 марта, внесла в нижнюю палату законопроект об обязательном использовании молодежными организациями флага и гимна России. Соответствующие поправки предложено внести в федеральные конституционные законы «О государственном флаге РФ» и «О государственном гимне РФ».

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В случае одобрения инициативы государственные и муниципальные учреждения, «осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики», будут обязаны размещать флаг России на своих зданиях или территориях на постоянной основе, поднимать его во время массовых мероприятий, а также исполнять российский гимн при открытии и закрытии международных молодежных форумов.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что аналогичные требования по размещению флага уже действуют с 1 сентября 2024 года для всех образовательных организаций, а гимн в обязательном порядке исполняют школы и колледжи по случаю первого учебного дня, во время праздников и торжественных мероприятий. Однако «процесс формирования уважительного отношения к государственной символике не может завершаться на этапе получения образования, а должен сопровождать молодого человека на всем пути», полагают авторы поправок.

Они также убеждены, что подобная инициатива особенно актуальна в Год защитника Отечества и будет способствовать национальной цели развития по воспитанию «патриотичной и социально ответственной личности». Напомним, ранее один из соавторов предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также анонсировал разработку базового закона, который закрепит нормы патриотического воспитания молодежи.

Божена Иванова