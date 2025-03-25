Заместителем министра труда и соцзащиты Ставрополья назначен Борис Семеняк

Борис Семеняк назначен заместителем министра труда и социальной защиты Ставропольского края. Он сменит Галину Богданову, начав работу 27 марта, об этом сообщили в ведомстве 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Борис Семеняк ранее занимал пост главы Министерства спорта региона. Родился в 1977 году в станице Незлобной Георгиевского округа. Во время учебы в школе освоил профессию тракториста-машиниста.

Высшее образование получил сначала на экономическом факультете Кабардино-Балкарского государственного университета, а затем перевелся в Ставропольскую сельскохозяйственную академию, которую окончил в 1999 году по специальности «Экономика и управление аграрным производством». Параллельно получил квалификацию тренера по силовому троеборью на факультете культуры и творчества.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал об отставке Бориса Семеняка с должности министра спорта краевого правительства.

Николай Аксенов