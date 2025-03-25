Мэра Липецка лишили одного заместителя

Депутаты горсовета Липецка на сегодняшней сессии внесли изменения в структуру городской администрации. Они сократили должность вице-мэра — председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ченцов официально возглавил Липецк в июне 2024 года

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ Роман Ченцов официально возглавил Липецк в июне 2024 года

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ

Замглавы города Светлана Яковлева в ходе сессии уточнила, что решение было принято «в целях оптимизации деятельности мэрии». Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, отдел охраны окружающей среды будет курировать один из действующих вице-мэров.

Таким образом, количество заместителей главы города сокращено с семи до шести.

На сегодняшней сессии депутаты горсовета Липецка также приняли новую редакцию устава облцентра, внеся изменения более чем в десять статей. В частности, у губернатора появилось больше полномочий для отстранения мэра от должности.

Как Роман Ченцов возглавил Липецк — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова