Объявлена закупка на строительство школы в Пятигорске за 2,4 млрд рублей

В этом году в Пятигорске появится новая школа на 1,5 тыс мест. Ее строительство проходит в рамках национального проекта, а общая стоимость составит 2,4 млрд рублей, сообщает государственный сайт единой системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 2025 году в городе-курорте Пятигорске начнется строительство трехэтажной школы. Появится она на территории Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная — Коллективная — Кочубея. Средняя общеобразовательная школа будет рассчитана на 1550 мест, в каждом классе по 25 человек»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Ставропольского края.

В здании школы разместят обеденный зал на 798 мест, медпункт, актовый зал на 520 мест, библиотеку с читальным залом на 50 мест, два спортзала, тренажерный зал, помещения для занятий ЛФК и хореографией. На прилегающей к школе территории запланировано комплексное благоустройство и озеленение, также будут организованы функциональные зоны для отдыха и физкультурно-спортивных занятий.

«Ъ-Кавказ» уже сообщал, что в настоящее время в регионе на этапе строительства находится шесть образовательных учреждений на 4180 мест.

Николай Аксенов