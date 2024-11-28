На развитие образования в Ставрополье в 2025 году направят 41 млрд рублей

В 2025 году Ставрополье направит на развитие образования 41 млрд руб. Такую информацию сообщил губернатора региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

На эти средства власти будут построены две школы на 1550 мест в Ставрополе и Пятигорске, а также завершен текущий ремонт образовательных учреждений в селах Краснокамском и Арзгир. Построить два детских сада и реконструировать две школы планируется в Кисловодске.

Часть денег будет направлена на покупку оборудования, обеспечение учеников горячими обедами и материальную поддержку талантливых детей. Кроме того, будет модернизирована инфраструктура в загородных лагерях «Золотой колосок» Благодарненского округа и «Лесная сказка» в Ипатовском округе.

Дмитрий Ковалевский