Воронежский губернатор высоко оценил вклад атомщиков в развитие молодежной политики Нововоронежа

Реализацию молодежной политики в Нововоронеже обсудили в Правительстве Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева. С докладом выступил глава администрации городского округа город Нововоронеж Роман Ефименко.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Он отметил, что сейчас в Нововоронеже проживает свыше 30 тыс. человек, из них более 22% — в возрасте от 14 до 35 лет. В городе действуют 29 детских и молодежных общественных объединения.

Роман Ефименко рассказал о новом молодёжном пространстве — центре «Юность Атомграда», который открылся за счет средств федеральной субсидии программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Руководителем центра стал участник специальной военной операции Антон Яковлев, возглавляющий муниципальный штаб Международного корпуса волонтеров 80-летия Победы.

Отдельно Роман Ефименко остановился на теме взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом». Так, по итогам рейтинга проекта «Школа Росатома» Нововоронеж в 2022 году занял 2 место из 31 города-участника и получил 1,5 млн рублей на развитие системы образования, а в 2023 — 3 место и 1 млн рублей.

Также по инициативе «Росатома», концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС в 2021 году был реализован проект по трансформации местного политехнического колледжа в Нововоронежский политехнический институт, филиал НИЯУ МИФИ. С 2023 по 2024 годы в вуз поступило 78 студентов по направлениям подготовки: «Ядерная энергетика и теплофизика», «Электроэнергетика и электротехника». А уже в 2025 году открывается новое направление высшего образования - «Управление в технических системах». Всего в институте в этом году ждут 280 абитуриентов, 120 из них — на бюджетные места.

Губернатор Александр Гусев высоко оценил развитие молодежной политики в Нововоронеже и сотрудничество с «Росатомом»: «Реализация нашего трехстороннего соглашения с «Росатомом» носит взаимовыгодный характер. Мы понимаем, что таким образом мы максимизируем налоговые отчисления, которые Нововоронежская атомная станция делает в областной бюджет. В рамках соглашения развивается город. Будем продолжать практику».