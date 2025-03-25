Захарова обвинила ВСУ в терроре после атаки на российских журналистов в ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в терроре на фоне смерти журналистов «Известий» и телеканала «Звезда», а также ранения корреспондента ТАСС в ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения, к которому международное право, согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительному протоколу I, относит представителей СМИ»,— сообщили в официальном Telegram-канале МИДа.

В ведомстве также призвали мировое сообщество осудить преступления и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население и журналистов.

24 марта ВСУ атаковали Кременский муниципальный округ в ЛНР. Военные прицельно выстрелили по гражданской машине двумя ракетами HIMARS. Сообщалось о шести погибших , среди которых были три сотрудника СМИ – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.