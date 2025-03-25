Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес приговорен к пяти годам за покушение на убийство

Американский боец смешанных единоборств Кейн Веласкес приговорен к пяти годам лишения свободы за покушение на убийство, сообщает телеканал NBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dai Sugano / Bay Area News Group / Pool / AP Фото: Dai Sugano / Bay Area News Group / Pool / AP

По информации источника, бывший чемпион UFC в тяжелом весе «отказался оспаривать обвинение в покушении на убийство, заявив, что его целью был человек, который домогался до одного из его родственников».

В феврале 2022 года Веласкес открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Гарри Гуларт, обвиненный в домогательствах к сыну спортсмена. Ранен в итоге был отчим Гуларта. На суде он заявил, что теперь «не может полноценно пользоваться правой рукой».

Окружной прокурор округа Санта-Клара требовал наказание в 30 лет лишения свободы, утверждая, что Веласкес, помимо самого Гуларта, пытался убить его отчима и мать, которая также находилась в машине.

Роман Левищев