В медучреждениях остаются 22 пострадавших после ДТП в Крыму

В медучреждениях Симферополя продолжают находиться 22 человека, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, четверо из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными специалистами. Еще 15 человек, включая семерых детей, прошли амбулаторное лечение.

Авария произошла утром 24 марта на автотрассе «Евпатория — Симферополь» вблизи села Укромное Симферопольского района. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Аркадьевка — Симферополь, допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом.

В момент столкновения в общественном транспорте находились 32 человека. Утром 24 марта сообщалось, что количество погибших в ДТП с автобусом возросло до шести человек.

Анна Гречко