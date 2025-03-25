Украденные во Франции монеты стоимостью 55 млн рублей нашли на рынке в Москве

Похищенную во Франции коллекцию старинных золотых монет нашли на рынке в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Экспонат стоимостью более 55 млн руб. украли из музея Сен-Реми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ирины Волк Фото: Telegram-канал Ирины Волк

«По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры»,— уточнила представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Всего у нумизматов антикварного рынка было изъято 79 монет. Специалисты Государственного исторического музея провели экспертизу, которая подтвердила, что монеты представляют историческую и культурную ценность. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возврате коллекции во Францию.

Ранее монеты хранились в историческом музее Сен-Реми в городе Реймсе. Ирина Волк добавила, что после их пропажи за совершение преступления осудили охранника музея, но найти и вернуть похищенное тогда не удалось.