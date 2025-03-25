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Samsung представила монитор Odyssey 3D со встроенным трехмерным изображением

Компания Samsung представила игровой монитор Odyssey 3D, который позволяет выводить трехмерное изображение без необходимости использования специальных 3D-очков. Эффект достигается благодаря сочетанию технологий отслеживания движения глаз и лентикулярных линз на передней панели, создающих эффект глубины изображения.

Фото: Samsung

Фото: Samsung

У монитора 27-дюймовый дисплей разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц. Для воспроизведения 3D-контента рекомендуется использовать приложение Reality Hub, способное преобразовывать определенные игры и видео в трехмерный формат.

Также Samsung представила обновленные модели мониторов Odyssey G8 и G9. Первый оснащен 27- или 32-дюймовым QD-OLED-дисплеем разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, а Odyssey G9 предлагает 49-дюймовый изогнутый экран с двойным QHD-разрешением и частотой обновления 144 Гц.

Ранее Samsung представила первый в мире QD-OLED-монитор частотой обновления 500 Гц. Также компания Asus представила мониторы VU Air Ionizer с интегрированным ионизатором воздуха.

Евгений Федуненко

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