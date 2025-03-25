В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморском крае задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО, сообщили в региональном отделении СКР. Сейчас задержанным избирают меру пресечения, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемые — двое мужчин 20 и 25 лет — были пьяны и спровоцировали конфликт, после чего напали на пострадавшего мужчину и избили. Когда он перестал подавать признаки жизни, нападавшие похитили у него телефон и документы, а тело попытались спрятать.

Двух жителей Приморья подозревают по ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного СК сообщал, что пострадавший был ветераном военной операции на Украине.

Труп 37-летнего ветерана нашли 23 марта под мостом в селе Хороль. По данным пресс-службы местного СКР, на теле была серьезная травма головы, которая и могла стать причиной смерти.