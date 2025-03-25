Microsoft усилит кибербезопасность с помощью ИИ-агентов

Американская корпорация Microsoft объявила о расширении возможностей своего сервиса Security Copilot и представила 11 новых агентов на базе искусственного интеллекта. Они предназначены для автоматизации рутинных задач, таких как обнаружение фишинговых атак, предупреждение утечек данных и мониторинг уязвимостей.

Шесть из новых ИИ-агентов разработаны самой Microsoft, а пять — партнерскими компаниями, включая OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium и Fletch. Внедрение ИИ-агентов направлено на снижение нагрузки на команды специалистов по кибербезопасности. ИИ-инструменты способны автономно обрабатывать большие объемы информации и интегрируются с решениями Microsoft Security. Ожидается, что предварительная версия агентов станет доступна в апреле.

Ранее Microsoft внедрила поддержку расширений в мобильную версию браузера Edge для Android. Также компания объявила о завершении поддержки своего офисного приложения Publisher в октябре 2026 года и представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров.

Евгений Федуненко