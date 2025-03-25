В Хабаровске студент получил условный срок за дачу взятки преподавателю

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор студенту местного техникума, сообщила прокуратура региона во вторник, 25 марта. 21-летний хабаровчанин признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) преподавателю. Он осужден к году лишения свободы условно с годовым испытательным сроком, а также оштрафован на 24 тыс. руб.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в ходе разбирательства установлено, что в конце декабря 2021 года имеющий академические задолженности студент решил не пересдавать экзамен, а передал преподавателю через посредника взятку в 12 тыс. руб.

Подсудимый вину признал. В отношении преподавателя обвинительный приговор вынесен ранее.

Эрнест Филипповский, Хабаровск