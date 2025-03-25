Лавров расскажет об аспектах переговоров РФ и США в телевизионном интервью

О некоторых аспектах консультаций российской и американской делегаций в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет в интервью «Первому каналу» 25 марта, сообщила представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Госпожа Захарова прикрепила к своему сообщению заявление МИДа о завершении консультаций. Заявление сопровождает видео, на котором российские делегаты — сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа — выходят из гостиницы The Ritz-Carlton, где проводились консультации, и каждый направляется к своему автомобилю, не сделав никаких заявлений. При этом источник «РИА Новости» в российской делегации сообщил о хорошем настрое у переговорщиков по итогам консультаций.

Переговоры шли 12 часов. Несколько дней назад помощник президента Юрий Ушаков говорил, что они будут посвящены теме безопасности судоходства в акватории Черного моря. Подчеркивалось, что во время этих переговоров не будут обсуждаться ключевые вопросы украинского урегулирования. Сенатор Владимир Джабаров говорил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа доложат о результатах переговоров президенту Владимиру Путину по возвращении в Москву.

Подробнее о прошедших переговорах РФ и США — в материале «Ъ».