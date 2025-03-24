Мосгорсуд начал рассмотрение дела экс-замминистра обороны РФ о растрате

Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате 216,6 млн руб. при приобретении двух паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также почти 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». Подсудимый не признал вину в инкриминируемых преступлениях, как и второй фигурант дела — экс-руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам, Иванову и Филатову вменяются два эпизода растраты в особо крупном размере и легализация доходов, полученных преступным путем. Преступления датируются 2015 годом, когда Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», подведомственное Минобороны, а Антон Филатов руководил его дочерней компанией «Оборонлогистика». По версии обвинения, они действовали в составе организованной группы под руководством будущего замминистра.

Прокурор утверждает, что Тимур Иванов подписывал необходимые для совершения преступления финансово-хозяйственные документы, включая распоряжения о переводе средств «Оборонстроя». В апреле 2015 года по поручению руководства Минобороны компания должна была приобрести два парома для Керченской переправы за счет внебюджетных источников ГК «Внешэкономбанк». Филатов, ответственный за реализацию проекта, нашел в Греции суда Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping стоимостью €6,3 млн и €6,1 млн соответственно, а всего на общую сумму €12,41 млн.

«Разница между стоимостью указанных паромных судов в размере 685 млн 200 тыс. руб. и выделенной АО "Оборонстрой" суммой на их покупку в размере 901 млн 875 тыс. составила 216 млн 674 тыс. руб., которые господа Иванов, Филатов, Бугаевский, Резван и Нойберг похитили и распорядились ими по своему усмотрению», — говорится в обвинительном заключении.

Тимур Иванов заявил, что предъявленное обвинение «носит незаконный и необоснованный характер, основано на ошибочных выводах следствия, не соответствует собранным материалам дела и фактическим обстоятельствам». По его словам, обвинительное заключение содержит множество фактических ошибок и «заведомо неверную интерпретацию имеющейся в деле информации». Подсудимый считает, что первые два пункта обвинения не содержат состава преступления, а к третьему эпизоду он вовсе непричастен.