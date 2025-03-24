Reuters: США после переговоров с РФ встретятся с украинцами в Эр-Рияде

Официальные лица Украины и США по завершении российско-американских переговоров проведут встречу в Эр-Рияде. Об этом сегодня, 24 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

«Официальные лица США и Украины проведут еще один раунд переговоров после завершения российско-американских переговоров в Саудовской Аравии в понедельник»,— говорится в сообщении агентства.

Накануне, 23 марта, делегации США и Украины уже встречались в Эр-Рияде для обсуждения вопроса защиты энергообъектов и критической инфраструктуры. Министр обороны Рустем Умеров назвал разговор «конструктивным и содержательным». Как сообщал ТАСС, консультации длились около двух часов. По данным агентства, с украинской стороны участвовали Рустем Умеров и глава офиса президента Павел Палиса. С американской стороны присутствовали директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника президента по национальной безопасности Майка Уолца.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О ходе переговоров России и США в Эр-Рияде — в материале «Главный вопрос — контроль за исполнением соглашений».

Анастасия Домбицкая