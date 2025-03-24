В пермской деревне появится второй логистический центр

Пермское ООО «Прайм-Логистик» намерено построить в деревне Паздерино (Пермский муниципальный округ) «складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой» (класса А, Light industrial), сообщает пресс-служба губернатора. На заседании регионального совета по предпринимательству проекту был присвоен статус «приоритетного инвестиционного».

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Согласно проекту, компании предоставят на льготных условиях участок в 2, 5 га на Восточном обходе Перми. Он примыкает к участку, на котором завершает строительство своего логистического комплекса в Паздерино ООО «Ива-Строй»

Инвестиции в проект составят 543 млн руб. На эти средства будет построен складской комплекс площадью 6 тыс. кв. м., административно-офисная часть площадь 2, 1 тыс. кв. м., паркинг площадью 7 тыс. кв. м. (на 200 авто), столовая 500 кв. м. (на 300 мест)

Новые логистические мощности рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2027 году. Сообщается, что инвестор проекта имеет опыт успешного строительства крупных торговых центров в Москве, Казани и Оренбурге.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Прайм-Логистик» учреждено в конце 2024 года уроженцем Москвы Михаилом Авдеевым. Господин Авдеев является учредителем двух столичных ООО «Информационные технологии» и ООО «Юджин-Эстейт».