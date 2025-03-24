Рыночная стоимость футболиста Александра Головина снизилась на €5 млн

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина упала с €30 млн до €25 млн, сообщает портал Transfermarkt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Головин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С октября 2023 года стоимость 28-летнего футболиста оценивалась в €30 млн.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За 230 матчей он отметился 34 голами и 40 передачами. В текущем сезоне Головин забил три гола и отметился одной передачей за 27 игр. С февраля этого года он не играет из-за травмы.

Также источник сообщил о понижении рыночной стоимости 32-летнего российского полузащитника Далера Кузяева, с лета 2023 года представляющего французский «Гавр». Он подешевел с €6 млн до €5 млн.

Таисия Орлова