Депутаты ждут помощи ветеранов СВО в борьбе со школьной травлей

Работа ветеранов специальной военной операции (СВО) в образовательных учреждениях поможет изжить внутришкольную травлю, полагает председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «В школах должно быть больше мужчин. Очень рассчитываю, что там будут работать участники СВО, которые скоро вернутся победителями, и рассчитываю на их помощь в этой работе»,— заявил господин Миронов на заседании антибуллингового форума «Надо поговорить» в Госдуме сегодня, 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его мнению, решению проблемы буллинга в школах может поспособствовать увеличение числа профессиональных психологов и соответствующий мониторинг, а также более активная работа педагогов. «У учителей времени ни на что не хватает, с мизерной зарплатой и ненужной отчетностью им просто некогда заниматься профилактикой»,— посетовал господин Миронов.

Напомним, что закон о борьбе с травлей в школах депутаты Госдумы анонсировали еще в 2022 году. В январе 2025-го глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») сообщил, что документ поступит на рассмотрение нижней палаты до конца года.

Григорий Лейба