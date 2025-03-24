В 12 городах Югры ввели льготную ипотеку на покупку вторичного жилья

С 1 апреля купить вторичное жилье с применением льготной ипотеки можно будет в 12 городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры). Соответствующий перечень опубликован на сайте ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых можно будет использовать в Пыть-Яхе, Югорске, Лангепасе, Лянторе, Радужном, Мегионе, Урае, Когалыме, Белоярском, Советском, Нягани, Покачи. Ипотека доступна семьям, у которых есть хотя бы один ребенок возрастом до шести лет.

Напомним, с 1 апреля по льготной ипотеке можно будет купить вторичное жилье в более 900 городов России. В список вошли города, где число строящихся многоквартирных домов не превышает двух. В Свердловской области льготную ипотеку ввели в 36 муниципалитетах.

Анна Капустина