Дом.РФ: льготную ипотеку на вторичное жилье ввели в 36 свердловских городах
Институт развития Дом.РФ опубликовал перечень городов, где можно оформить льготную семейную ипотеку на вторичном рынке. В списке указаны 36 городов Свердловской области. Как сообщал Дом.РФ ранее, министерство финансов утвердило изменения в программу семейной ипотеки, согласно которым льготные кредиты можно использовать при покупке готового жилья на вторичном рынке. Запустят кредитование по обновленным правилам 1 апреля.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В документе поясняется, что перечень городов был сформирован по критерию наличия в городе строящихся многоквартирных домов в количестве не более двух штук по данным единой информационной системы жилищного строительства по состоянию на январь. Уточняется, что право на семейную ипотеку имеют граждане России, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно.
Список городов:
- Артемовский
- Асбест
- Верхняя Салда
- Волчанск
- Богданович
- Верхний Тагил
- Верхотурье
- Дегтярск
- Карпинск
- Краснотурьинск
- Красноуральск
- Нижняя Салда
- Сухой Лог
- Ивдель
- Качканар
- Кировград
- Кушва
- Алапаевск
- Невьянск
- Нижняя Тура
- Новая Ляля
- Полевской
- Реж
- Североуральск
- Серов
- Тавда
- Талица
- Туринск
- Нижние Серги
- Михайловск
- Арамиль
- Верхняя Тура
- Камышлов
- Красноуфимск
- Лесной
- Новоуральск
В соседней Тюменской области в перечень попало три города: Заводоуковск, Ишим и Ялуторовск; Ямало-Ненецком автономном округе – Тарко-Сале и Муравленко; Ханты-Мансийском автономном округе – 12 городов. Всего в перечне около 900 городов.