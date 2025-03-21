Дом.РФ: льготную ипотеку на вторичное жилье ввели в 36 свердловских городах

Институт развития Дом.РФ опубликовал перечень городов, где можно оформить льготную семейную ипотеку на вторичном рынке. В списке указаны 36 городов Свердловской области. Как сообщал Дом.РФ ранее, министерство финансов утвердило изменения в программу семейной ипотеки, согласно которым льготные кредиты можно использовать при покупке готового жилья на вторичном рынке. Запустят кредитование по обновленным правилам 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе поясняется, что перечень городов был сформирован по критерию наличия в городе строящихся многоквартирных домов в количестве не более двух штук по данным единой информационной системы жилищного строительства по состоянию на январь. Уточняется, что право на семейную ипотеку имеют граждане России, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно.

Список городов:

Артемовский

Асбест

Верхняя Салда

Волчанск

Богданович

Верхний Тагил

Верхотурье

Дегтярск

Карпинск

Краснотурьинск

Красноуральск

Нижняя Салда

Сухой Лог

Ивдель

Качканар

Кировград

Кушва

Алапаевск

Невьянск

Нижняя Тура

Новая Ляля

Полевской

Реж

Североуральск

Серов

Тавда

Талица

Туринск

Нижние Серги

Михайловск

Арамиль

Верхняя Тура

Камышлов

Красноуфимск

Лесной

Новоуральск

В соседней Тюменской области в перечень попало три города: Заводоуковск, Ишим и Ялуторовск; Ямало-Ненецком автономном округе – Тарко-Сале и Муравленко; Ханты-Мансийском автономном округе – 12 городов. Всего в перечне около 900 городов.

Мария Игнатова