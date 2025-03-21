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Дом.РФ: льготную ипотеку на вторичное жилье ввели в 36 свердловских городах

Институт развития Дом.РФ опубликовал перечень городов, где можно оформить льготную семейную ипотеку на вторичном рынке. В списке указаны 36 городов Свердловской области. Как сообщал Дом.РФ ранее, министерство финансов утвердило изменения в программу семейной ипотеки, согласно которым льготные кредиты можно использовать при покупке готового жилья на вторичном рынке. Запустят кредитование по обновленным правилам 1 апреля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе поясняется, что перечень городов был сформирован по критерию наличия в городе строящихся многоквартирных домов в количестве не более двух штук по данным единой информационной системы жилищного строительства по состоянию на январь. Уточняется, что право на семейную ипотеку имеют граждане России, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно.

Список городов:

  • Артемовский
  • Асбест
  • Верхняя Салда
  • Волчанск
  • Богданович
  • Верхний Тагил
  • Верхотурье
  • Дегтярск
  • Карпинск
  • Краснотурьинск
  • Красноуральск
  • Нижняя Салда
  • Сухой Лог
  • Ивдель
  • Качканар
  • Кировград
  • Кушва
  • Алапаевск
  • Невьянск
  • Нижняя Тура
  • Новая Ляля
  • Полевской
  • Реж
  • Североуральск
  • Серов
  • Тавда
  • Талица
  • Туринск
  • Нижние Серги
  • Михайловск
  • Арамиль
  • Верхняя Тура
  • Камышлов
  • Красноуфимск
  • Лесной
  • Новоуральск

В соседней Тюменской области в перечень попало три города: Заводоуковск, Ишим и Ялуторовск; Ямало-Ненецком автономном округе – Тарко-Сале и Муравленко; Ханты-Мансийском автономном округе – 12 городов. Всего в перечне около 900 городов.

Мария Игнатова

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