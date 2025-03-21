«Дом.РФ» назвал города, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

С 1 апреля вторичное жилье по семейной ипотеке можно будет купить в 904 городах. Об этом сообщила пресс-служба «Дом.РФ», который является оператором льготной программы.

Полный список городов приводится на сайте «Дом.РФ». В перечень вошли в том числе Воркута, Геленджик, Комсомольск-на-Амуре, Мурманск, Норильск.

В Курской области семейная ипотека на вторичку предоставляется в восьми городах, в ДНР — в 51, в ЛНР — в 36 городах.

Семейную ипотеку могут взять граждане России, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно. Жилье должно находиться в границах городов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких домов не превышает двух.

После ожидаемого сезонного снижения в начале года в феврале спрос на ипотеку вновь стал расти, выяснил «Домклик» (сервис Сбербанка). Объем выданной Сбербанком ипотеки за прошлый месяц составил 126,2 млрд руб., что на 80% превышает январское значение. Портфель ипотеки в феврале вырос на 0,3%, с начала года — снизился на 0,5% и составил 11 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека вернулась к росту».