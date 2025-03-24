Главные новости 24 марта. Кавказ

Арбитражный суд Северной Осетии признал незаконным распоряжение главы республики Сергея Меняйло о выделении 16,8 га земли под строительство аквапарка и гостиничного комплекса в Владикавказе.

В феврале текущего года населению Ставропольского края банки выдали 16,2 тыс. кредитных карт. Это на 54,7% меньше, чем в феврале 2023 года (35,8 тыс. ед.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выручка АО «Газпром газораспределение Ставрополь» за 2024 год составила 7,6 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше показателей 2023 года (6,1 млрд руб.), следует из бухгалтерской отчетности общества.

В Буденновском округе «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера.

Аэровокзал Минвод стоимостью 15 млрд рублей получил разрешение на эксплуатацию.

В этом году на Ставрополье 30 апреля станет выходным денем. Решение принято по итогам голосования жителей в социальных сетях, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Владимиров: с подростками-поджигателями на Ставрополье поработают специалисты