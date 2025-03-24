Ставропольцы выбрали 30 апреля в качестве выходного дня

В этом году на Ставрополье 30 апреля станет выходным денем. Решение принято по итогам голосования жителей в социальных сетях, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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«Завершилось голосование по поводу того, каким днем на Ставрополье должно стать 30 апреля. Напомню, в этом году этот день оказался единственным будничным между краевым выходным на Радоницу и майскими праздниками. Около 80% высказались за то, чтобы 30 апреля сделать нерабочим. Спасибо всем, кто проголосовал, так и поступим»,— написал Владимир Владимиров.

Николай Аксенов