Владимиров: с подростками-поджигателями на Ставрополье поработают специалисты

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил привлечь специалистов по воспитанию для работы с подростками, устроившими пожар в здании отделения ветеранской организации «Боевое братство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Благодарю правоохранительные органы за оперативную реакцию. Теперь необходимо выяснить, каким образом совершившие правонарушение подростки к этому пришли. Для этого нужно подключить в том числе комиссию по делам несовершеннолетних, краевое Минобразования, поработать с семьями»,— отметил Владимир Владимиров.

Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемых. Оказалось, что это несовершеннолетние жители одного из округов Ставропольского края.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» в Ставрополе правоохранители задержали подростков по подозрению в попытке совершения теракта.

Николай Аксенов