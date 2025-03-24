Red Bull рассматривает возможность замены Лиама Лоусона

Команда «Формулы-1» Red Bull планирует заменить новозеландского пилота Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду, который выступает за Racing Bulls, дочернюю команду Red Bull. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиам Лоусон

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Лиам Лоусон

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

23-летний Лоусон подписал контракт с Red Bull в декабре 2024 года и стал напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. За две гонки новозеландец не набрал очков. Он дебютировал как пилот команды на Гран-при Австралии, где стал 18-м в квалификации и не смог финишировать из-за аварии. На прошлой неделе на Гран-при Китая он показал последний результат в квалификации и финишировал 12-м в гонке. В то же время на счету Ферстаппена второе место в Австралии и четвертое — в Китае, он принес команде 36 очков.

По информации источника, принимая решение о замене Лоусона, команда Red Bull «взвешивает решения, сможет ли Лоусон улучшить результаты и как сложится его карьера, если он так быстро покинет Red Bull», а также оценивает, «может ли Цунода стать такой же жертвой обстоятельств» и «не подорвет ли это впоследствии его уверенность».

Red Bull планирует заменить Лоусона на Цуноду к Гран-при Японии. Домашний для японца этап пройдет в Сузуке с 4 по 6 апреля. В активе Цуноды три очка в личном зачете текущего сезона.

Таисия Орлова