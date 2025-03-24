Red Bull рассматривает возможность замены Лиама Лоусона
Команда «Формулы-1» Red Bull планирует заменить новозеландского пилота Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду, который выступает за Racing Bulls, дочернюю команду Red Bull. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Лиам Лоусон
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
23-летний Лоусон подписал контракт с Red Bull в декабре 2024 года и стал напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. За две гонки новозеландец не набрал очков. Он дебютировал как пилот команды на Гран-при Австралии, где стал 18-м в квалификации и не смог финишировать из-за аварии. На прошлой неделе на Гран-при Китая он показал последний результат в квалификации и финишировал 12-м в гонке. В то же время на счету Ферстаппена второе место в Австралии и четвертое — в Китае, он принес команде 36 очков.
По информации источника, принимая решение о замене Лоусона, команда Red Bull «взвешивает решения, сможет ли Лоусон улучшить результаты и как сложится его карьера, если он так быстро покинет Red Bull», а также оценивает, «может ли Цунода стать такой же жертвой обстоятельств» и «не подорвет ли это впоследствии его уверенность».
Red Bull планирует заменить Лоусона на Цуноду к Гран-при Японии. Домашний для японца этап пройдет в Сузуке с 4 по 6 апреля. В активе Цуноды три очка в личном зачете текущего сезона.