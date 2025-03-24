За неделю в Черноземье произошло 583 пожара, погибли четыре человека

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 583 пожара, в результате которых погибли четыре человека и еще как минимум шесть пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 41 возгорание, из которых восемь произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 19 раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 27,1 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 146 пожаров (из которых 100 — ландшафтные). Один человек погиб. Подразделения МЧС России 12 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны. 15 апреля в регионе планируют ввести особый противопожарный режим.

В Курской области потушили 93 пожара. Два человека пострадали при возгорании в Курске 23 марта, их госпитализировали с признаками отравления угарным газом. По данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, в результате еще одного пожара один местный житель погиб и четверо пострадали. Подразделения МЧС России более 350 раз выезжали на вызовы по тревоге и 30 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 157 пожаров (из них 149 возгораний сухой травы). В Липецке в результате пожара в жилом доме погиб человек. В Ельце из многоквартирного дома были эвакуированы 12 человек. Спасатели один раз ликвидировали возгорание в результате ДТП.

В Орловской области зарегистрировали 87 возгораний. Один человек погиб, еще восемь были эвакуированы. Подразделения МЧС России 49 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. С 17 марта в регионе действует пожароопасный сезон.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 59 пожаров. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России отреагировали на 14 дорожных происшествий.

С 10 по 17 марта в Черноземье произошло 305 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум четверо пострадали.

Егор Якимов