За неделю в Черноземье произошло 305 пожаров, погибли четыре человека

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 305 пожаров, в результате которых погибли четыре человека и еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 43 возгорания, из которых десять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 21 раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 8,1 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 18 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 42 пожара. Три человека погибли, как минимум один пострадал и одного эвакуировали. Подразделения МЧС России шесть раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 63 пожара. В Тимском районе, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, в результате возгорания погиб местный житель, еще двое пострадали. Подразделения МЧС России более 270 выезжали на вызовы по тревоге и 20 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 44 пожара. О пострадавших не сообщается.

В Орловской области зарегистрировали 82 возгорания. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России 63 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Спасатели также уничтожили один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. С 17 марта на территории региона начался пожароопасный сезон.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 31 пожар. Один человек пострадал, еще 35 — были эвакуированы. Подразделения МЧС России отреагировали на 21 дорожное происшествие.

С 3 по 10 марта в Черноземье произошло 260 пожаров, в результате которых погибли пять человек, еще как минимум один пострадал.

Егор Якимов