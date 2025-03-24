В Чувашии следователи ведут расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя из Аликовского округа. Он подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения напал на свою знакомую, а также ударил ножом ее 15-летнего сына, находясь у нее дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии местный житель подозревается в нападении на знакомую и ее сына

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Чувашии местный житель подозревается в нападении на знакомую и ее сына

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 февраля в одной из деревень Аликовского округа. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяйкой дома. В ходе конфликта он нанес женщине несколько ударов рукой по голове, после чего схватил ее за шею, высказывая угрозы убийством. Когда мужчина взялся за нож, его попытался остановить 15-летний сын потерпевшей. Подросток получил ножевое ранение в бедро.

После того как против мужчины были возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 2 ст. 309 УК РФ, подозреваемый начал угрожать потерпевшим, принуждая их изменить показания. Противоправные действия были пресечены правоохранительными органами.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов