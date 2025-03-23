В Марий Эл на капремонт 19 медучреждений планируют выделить 333 млн рублей

В Республике Марий Эл в 2025 году на капитальный ремонт в 19 медучреждениях планируется направить 333 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Ремонт будет проведен на средства республиканского бюджета. Среди работ наиболее значимыми являются ремонт фасада хирургического и диагностических корпусов РКБ, помещений под региональный эндокринологический центр в РКБ, капремонт здания Республиканского психоневрологического диспансера, а также Республиканского кожвендиспансера.

В текущем году также продолжится строительство нового инфекционного корпуса Детской республиканской клинической больницы. Весной планируется завершить основные монолитные работы и приступить к устройству перегородок и прокладке коммуникаций. В прошлом году в республике было заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Общий объем финансирования составит более 780 млн руб. Завершить объект планируется в 2026 году.

Влас Северин