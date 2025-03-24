Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

Минтранс РФ выступил против «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. По данным «Ъ», эта инициатива исходила от Союза пассажиров, который хотел дать покупателям билетов возможность бесплатно исправлять ошибки — в дате, направлении или своих данных. Срок корректировки мог бы варьироваться от нескольких суток для билетов, купленных за месяц до поездки, до 30 минут для билетов, приобретенных в день отправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

«Введение "периода охлаждения" для пассажиров при оформлении проездных документов позволит недобросовестным и неуполномоченным физическим лицам бронировать проездные документы с целью их дальнейшей перепродажи… В связи с этим Минтранс России считает нецелесообразным введение "периода охлаждения" для проездных документов, оформленных по "невозвратному" тарифу»,— отметили в ведомстве.

В случае введения «периода охлаждения» также существует риск оформления нескольких авиабилетов для личных целей, что позволит их обладателям создавать искусственный дефицит и снижать доступность билетов, убеждены в Минтрансе.

Ранее Минтранс направил инициативу Союза пассажиров на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В АЭВТ высказались по этому поводу критически. В организации пояснили, что потенциальный всплеск возвратов билетов перед вылетом может привести к росту тарифов для всех пассажиров. Также придется менять систему бронирования, что повлечет за собой дополнительные расходы для перевозчиков.

Подробности — в материале «Ъ» «Тяните билет».