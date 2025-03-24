ИКАР: урожаю пшеницы 2025 года угрожают сухая погода и морозы

Жаркая и сухая погода в вегетационный период и возвратные морозы — это ключевые и значительные риски для урожая пшеницы 2025 года, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Несмотря на это, ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы — в России могут собрать на 1,5 млн т зерновой культуры больше, чем предполагалось ранее, отметил господин Рылько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас прогнозная «вилка» повышена до 78,5–82,5–86,5 млн т с прежних 77–81–85 млн т, средний показатель — 82,5 млн т, сказал господин Рылько «Интерфаксу». Благоприятно на состоянии озимой пшеницы в регионах сказались как минимум два фактора: зимняя вегетация на юге и ранняя и прохладная весна.

Запасы зерна в Ростовской области к началу марта уменьшились на 70% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Остатки пшеницы на Дону составили 473,8 тыс. т против 1,48 млн т в прошлом году. На это повлияли неблагоприятные климатические условия, экспортные ограничения, рост внутреннего потребления и другое. Ранее Минсельхоз сообщил президенту Владимиру Путину о том, что есть серьезные риски повышения цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Пшеница не колосует».