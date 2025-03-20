Запасы зерна в Ростовской области к началу марта уменьшились на 70%

К началу марта 2025 года запасы пшеницы и других зерновых культур в закромах донских агропредприятий снизились почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ростстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Остатки пшеницы на Дону составили 473,8 тыс. т против 1,48 млн т 2024 года. В целом, резервы зерновых и зернобобовых культур в регионе составили 730,9 тыс. т, что почти на 60% меньше образовавшихся годом ранее фондов. Это наибольшее снижение среди всех субъектов Южного федерального округа, для которого также характерно падение уровня запасов в начале 2025 года.

В целом, аграрии юга России уменьшили на 46% запасы зерновых и зернобобовых на 46%, в том числе пшеницы — на 56%. По кукурузе на зерно снижение составило 38%, в Ростовской области ситуация схожая — падение на 40% до 51,8 тыс. т.

С резервами масличных культур ситуация аналогичная. На начало марта в закромах Дона общих запасов подсолнечника насчитывалось 154,9 тыс. т, что составило 46% к уровню прошлого года. По ЮФО показатель снижения достиг почти 50% (338,7 тыс. т).

Причинами снижения запасов послужили: неблагоприятные климатические условия в 2024 году, экспортные ограничения, увеличение внутреннего потребления с ростом населения и изменение потребительских привычек россиян, поясняют эксперты.

Валентина Любашенко