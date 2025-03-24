Трассы и подъемники горных курортов Сочи возобновили работу в штатном режиме

Сочинские горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» возобновили работу в штатном режиме после непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы курортов. Большинство трасс, подъемников и сервисов открыты для отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным гидрометцентра, теплая и сухая погода в Сочи была до 17 марта 2025 года. Затем курорт накрыло похолодание с дождями, грозами и сильным ветром. В горах сохранялась лавинная опасность, что вынудило руководство комплексов временно закрыть объекты инфраструктуры. В частности, 18 марта на Розе Хутор были недоступны все трассы и канатные дороги.

«На курорте "Красная Поляна" все работает в штатном режиме. С 08:30 мск открыты большинство горнолыжных трасс, начиная с отметки 2,3 тыс. м и до уровня 960. Работают все канатные дороги, в том числе и оба бугеля. С 09:00 мск открыт сноупарк, также гостям доступны все сервисы и активности курорта»,— сообщили в пресс-службе «Красной Поляны».

В пресс-службе «Роза Хутор» подтвердили, что утреннее катание в понедельник началось по расписанию, основные подъемники и трассы функционируют, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

«Газпром Поляна возобновил работу почти всех объектов — лишь одна трасса остается закрытой из-за лавинной опасности. «Все остальные работают, как и канатные дороги»,— отметили представители курорта.

Все три горнолыжных комплекса были созданы при подготовке к Олимпийским зимним играм 2014 года. Сочи остается одним из наиболее востребованных мест отдыха в России — в 2024 году, согласно информации местных властей, курорт посетили рекордные 8 млн туристов.

Мария Удовик