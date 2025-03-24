СвЖД подготовила 22 противоразмывных поезда к весеннему паводку

Свердловская железная дорога (СвЖД) сформировала 22 противоразмывных поезда для защиты инфраструктуры в период весеннего паводка, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

На станциях в крупных железнодорожных узлах магистрали размещены спецсоставы, включающие 150 платформ со щебнем, камнем, песком и пиломатериалами. Для обеспечения безопасности движения поездов подготовлены водопропускные и водоотводные системы, контролируется состояние земляного полотна, инженерных сооружений и уровень воды в реках около мостов. Ведется взаимодействие с МЧС и властями.

Оперативный штаб разработал планы действий в период паводка.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить подготовку к возможным паводкам. По его словам, на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в этом году выделят около 165 млн руб. В регионе определены семь паводкоопасных направлений, но затопление жилых домов не прогнозируется. Уточненный прогноз половодья будет направлен муниципалитетам до 30 марта. Ранее сообщалось, что в Свердловской области дорожные службы готовятся к весеннему паводку и освобождают мосты ото льда с помощью взрывчатки.

Напомним, в Тюменской области губернатор Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах области. Власти региона планируют обновить 45 км временных дамб, привлечь к работам по защите от паводка более 1,6 тыс. специалистов и подготовить пункты для временного размещения более 7 тыс. человек.

Полина Щуцкая