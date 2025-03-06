На защиту лесов Свердловской области от пожаров направили более 1 млрд рублей

В Свердловской области на охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено более 1 млрд руб., при этом свыше 900 млн руб. поступило из областного бюджета, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства 6 марта, посвященном подготовке к пожароопасному и паводкоопасному периодам, поддержка из областного бюджета была увеличена на 13%. «В числе актуальных задач по-прежнему остаются обустройство минерализованных полос, поддержание исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, мониторинг состояния торфяников»,— сказал глава Среднего Урала. Для тушения пожаров и мониторинга в пожароопасный сезон планируется использовать 11 самолетов и вертолетов.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил усилить подготовку к возможным паводкам — провести мероприятия для безаварийного пропуска паводковых вод, проверки систем оповещения и обеспечить готовность техники и продовольствия для жизнеобеспечения населения, а на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в этом году выделят около 165 млн руб. В регионе определены семь паводкоопасных направлений, но затопление жилых домов не прогнозируется. Уточненный прогноз половодья будет направлен муниципалитетам до 30 марта.

Напомним, в январе пожарным Уральской авиабазы передали 23 малых лесопатрульных комплексов и три внедорожника УАЗ «Патриот». Транспорт обновленного автопарка поможет эффективнее реагировать на возникновение лесных пожаров.

Ирина Пичурина