На Урале готовятся к паводку, мосты освобождают ото льда с помощью взрывчатки

В Свердловской области дорожные службы готовятся к весеннему паводку и принимают меры по предотвращению подтоплений, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мосты освобождают ото льда с помощью взрывчатки

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Мосты освобождают ото льда с помощью взрывчатки

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Для освобождения десяти малых мостов ото льда используются бензопилы и взрывчатка. Взрывным способом уже освобождены три моста в Слободо-Туринском районе и три моста в Туринском округе. На четырех мостах лед распиливают. Работы ведутся в присутствии сотрудников МЧС.

«Работу по подготовке к паводку мы начали еще осенью»,— сообщил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев. На эти цели зарезервировано 590 млн руб.

На время паводка организовано круглосуточное дежурство специалистов и подрядных организаций. Подготовлено 530 единиц дорожной техники и запас бутового камня, щебня, цемента и водопропускных труб для экстренной замены.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил усилить подготовку к возможным паводкам. По его словам, на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в этом году выделят около 165 млн руб. В регионе определены семь паводкоопасных направлений, но затопление жилых домов не прогнозируется. Уточненный прогноз половодья будет направлен муниципалитетам до 30 марта.

Полина Щуцкая