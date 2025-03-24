Лавров назвал Киев «выкормленными нацистами» для войны ЕС против России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал украинские власти «выкормленными нацистами», существование которых необходимо для войны Евросоюза против России. Так министр охарактеризовал отношение европейских стран к Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации»,— сказал господин Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Трансляция велась на сайте МИДа.

По словам министра, со стороны ЕС сохраняются недружественные шаги и европейские лидеры воспринимают Россию как врага. «В этих странах есть много людей, которые нашей стране симпатизируют, разделяют духовно-нравственные ценности, общие для всех мировых религий и для светского гуманизма»,— убежден Сергей Лавров.

Накануне в Кремле сочли парадоксальной милитаризацию Европы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Евросоюз должен быть заинтересован в мирном урегулировании, а вместо этого задумывается о войне и собирается поставить на Украину контингенты НАТО. Кроме того, в обнародованной 19 марта Белой книге по перевооружению ЕС есть пункт об интеграции украинской оборонной промышленности в европейскую.

Подробности — в материале «Ъ» «На белом глазу».