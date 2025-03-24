Мошенники научились взламывать умные дома для добычи криптовалюты

Мошенники могут взламывать систему умного дома для добычи криптовалюты или подключения к камерам видеонаблюдения, сообщили ТАСС в МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, при взломе злоумышленники создают на устройствах ботнет — единую сеть, к которой подключены компьютеры, зараженные вредоносным ПО. Будучи частью ботнета, систему умного дома можно использовать для DDoS-атак или майнинга — добычи криптовалюты. Целью взлома также могут быть слежка с помощью камер видеонаблюдения и подготовка к ограблению: мошенники могут проверить, дома ли хозяин, через умные зубные щетки и датчики температуры.

При выборе центральной системы умного дома в МВД советуют ориентироваться на компании — отдавать предпочтение лучше лидерам рынка. При настройке не помешает поменять системе имя, а также следить за ее обновлениями и новыми уязвимостями. Кроме того, стоит уделить внимание установке пароля на гаджете — его нужно сделать сложным и уникальным.

С 1 ноября 2024 года в России легализован майнинг. При этом в десяти регионах введен полный запрет на добычу криптовалют — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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